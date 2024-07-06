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Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
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23:42 06.07.2024 (обновлено: 00:46 07.07.2024)
https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html
Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник
Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024
Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник
Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-06T23:42
2024-07-07T00:46
технологии
калининградская область
польша
сша
flightradar24
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно данным Flightradar24 на 22.19 мск, беспилотник с позывным FORTE16 с кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра. По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
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технологии, калининградская область, польша, сша, flightradar24
Технологии, Калининградская область, Польша, США, Flightradar24
Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник

Flightradar24: американский БПЛА Global Hawk летает у Калининградской области

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно данным Flightradar24 на 22.19 мск, беспилотник с позывным FORTE16 с кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
 
ТехнологииКалининградская областьПольшаСШАFlightradar24
 
 
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