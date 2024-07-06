Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник
Flightradar24: американский БПЛА Global Hawk летает у Калининградской области
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно данным Flightradar24 на 22.19 мск, беспилотник с позывным FORTE16 с кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".