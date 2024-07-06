https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html

Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник

Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2024

Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-06T23:42

2024-07-06T23:42

2024-07-07T00:46

технологии

калининградская область

польша

сша

flightradar24

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk летает вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно данным Flightradar24 на 22.19 мск, беспилотник с позывным FORTE16 с кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра. По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".

калининградская область

польша

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, калининградская область, польша, сша, flightradar24