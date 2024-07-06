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Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США - РИА Новости, 06.07.2024
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T01:00
2024-07-06T01:00
2024-07-06T01:17
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КАРАКАС, 6 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. "Милей явился, чтобы передать южноатлантическую территорию Аргентины под военную базу Южного командования, разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара", — заявил Мадуро, выступая на параде в честь 213-й годовщины независимости этой карибской страны. Политик добавил, что правые в его стране будут действовать аналогично Милею в случае прихода к власти и откажутся от притязаний на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, аргентина, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Аргентина, США, Николас Мадуро
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США
Мадуро обвинил Милея в передаче Южной Атлантики под военную базу США