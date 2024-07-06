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Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США

Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США - РИА Новости, 06.07.2024

Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:00

2024-07-06T01:00

2024-07-06T01:17

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КАРАКАС, 6 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. "Милей явился, чтобы передать южноатлантическую территорию Аргентины под военную базу Южного командования, разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара", — заявил Мадуро, выступая на параде в честь 213-й годовщины независимости этой карибской страны. Политик добавил, что правые в его стране будут действовать аналогично Милею в случае прихода к власти и откажутся от притязаний на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.

https://ria.ru/20240405/argentina-1938064366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла, аргентина, сша, николас мадуро