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Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США - РИА Новости, 06.07.2024
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01:00 06.07.2024 (обновлено: 01:17 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/baza-1957803733.html
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США - РИА Новости, 06.07.2024
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T01:00
2024-07-06T01:17
в мире
венесуэла
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сша
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КАРАКАС, 6 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США. "Милей явился, чтобы передать южноатлантическую территорию Аргентины под военную базу Южного командования, разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара", — заявил Мадуро, выступая на параде в честь 213-й годовщины независимости этой карибской страны. Политик добавил, что правые в его стране будут действовать аналогично Милею в случае прихода к власти и откажутся от притязаний на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.
https://ria.ru/20240405/argentina-1938064366.html
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в мире, венесуэла, аргентина, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Аргентина, США, Николас Мадуро
Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США

Мадуро обвинил Милея в передаче Южной Атлантики под военную базу США

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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КАРАКАС, 6 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под военную базу США.
"Милей явился, чтобы передать южноатлантическую территорию Аргентины под военную базу Южного командования, разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара", — заявил Мадуро, выступая на параде в честь 213-й годовщины независимости этой карибской страны.
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Политик добавил, что правые в его стране будут действовать аналогично Милею в случае прихода к власти и откажутся от притязаний на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.
 
В миреВенесуэлаАргентинаСШАНиколас Мадуро
 
 
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