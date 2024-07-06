https://ria.ru/20240706/bayden-1957814238.html
В Штатах раскрыли, когда демократы заменят Байдена
В Штатах раскрыли, когда демократы заменят Байдена - РИА Новости, 06.07.2024
В Штатах раскрыли, когда демократы заменят Байдена
Демократическая партия может заменить своего кандидата на президентских выборах Джо Байдена ближе к самому голосованию, чтобы общество не успело изучить его... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T04:12
2024-07-06T04:12
2024-07-06T04:12
в мире
джо байден
вивек рамасвами
выборы президента сша — 2024
демократическая партия сша
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Демократическая партия может заменить своего кандидата на президентских выборах Джо Байдена ближе к самому голосованию, чтобы общество не успело изучить его сменщика, заявил бывший кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Forbes Breaking News."Их план <…> полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам.<...> Им лучше выдвинуть кандидата поздно", — отметил политик.По словам Рамасвами, замена Байдена ближе к выборам позволит новому кандидату подойти к голосованию в тот период, когда общество еще радуется новизне и не успело детально изучить подноготную политика.Как считает бывший кандидат, Демократической партии в любом случае придется отказаться от номинации действующего президента. Он подчеркнул, что печальная деградация когнитивных способностей Байдена очевидна любому наблюдателю и лишает его права быть хозяином Белого дома."Партия не выдвинет Джо Байдена. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания еще не началась всерьез", — заключил Рамасвами.Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
https://ria.ru/20240706/bayden-1957811098.html
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в мире, джо байден, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024, демократическая партия сша
В мире, Джо Байден, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024, Демократическая партия США
В Штатах раскрыли, когда демократы заменят Байдена
Рамасвами: демократы заменят Байдена ближе к выборам
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Демократическая партия может заменить своего кандидата на президентских выборах Джо Байдена ближе к самому голосованию, чтобы общество не успело изучить его сменщика, заявил бывший кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью
Forbes Breaking News.
"Их план <…> полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам.<...> Им лучше выдвинуть кандидата поздно", — отметил политик.
По словам Рамасвами, замена Байдена ближе к выборам позволит новому кандидату подойти к голосованию в тот период, когда общество еще радуется новизне и не успело детально изучить подноготную политика.
Как считает бывший кандидат, Демократической партии в любом случае придется отказаться от номинации действующего президента. Он подчеркнул, что печальная деградация когнитивных способностей Байдена очевидна любому наблюдателю и лишает его права быть хозяином Белого дома.
«
"Партия не выдвинет Джо Байдена. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания еще не началась всерьез", — заключил Рамасвами.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.