https://ria.ru/20240706/bayden-1957813500.html

Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США

Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США - РИА Новости, 06.07.2024

Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC верит, что нет никого более профессионально пригодного, чем он, для победы на выборах и пребывания на высшем... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:50

2024-07-06T03:50

2024-07-06T03:50

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023502_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_c8482494243f874264a0eb36c58df2c0.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC верит, что нет никого более профессионально пригодного, чем он, для победы на выборах и пребывания на высшем посте в стране. "Я не думаю, что есть хоть кто-либо более квалифицированный, чем я, для того, чтобы быть президентом и выиграть гонку", - заявил он. Байден дал интервью на фоне растущего публичного и внутрипартийного недовольства своим провальным выступлением на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена