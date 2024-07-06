https://ria.ru/20240706/bayden-1957813500.html
Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США
Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США - РИА Новости, 06.07.2024
Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC верит, что нет никого более профессионально пригодного, чем он, для победы на выборах и пребывания на высшем... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:50
2024-07-06T03:50
2024-07-06T03:50
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC верит, что нет никого более профессионально пригодного, чем он, для победы на выборах и пребывания на высшем посте в стране. "Я не думаю, что есть хоть кто-либо более квалифицированный, чем я, для того, чтобы быть президентом и выиграть гонку", - заявил он. Байден дал интервью на фоне растущего публичного и внутрипартийного недовольства своим провальным выступлением на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден счел себя самым профпригодным на пост президента США
Байден заявил, что он наиболее квалифицирован для победы на выборах в США