https://ria.ru/20240706/bayden-1957812850.html
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина - РИА Новости, 06.07.2024
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя "парнем, который остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:41
2024-07-06T03:41
2024-07-06T03:41
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя "парнем, который остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины. "Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина", - ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос, в состоянии ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года. Он напомнил, что создал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, помогать Украине, уговорил Японию "расширить свой бюджет", возможно, имея в виду расходы на оборону, добился от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, владимир путин, нато, россия
В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Россия
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Байден заявил, что расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины