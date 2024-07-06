Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/bayden-1957812850.html
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина - РИА Новости, 06.07.2024
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя "парнем, который остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:41
2024-07-06T03:41
в мире
украина
сша
европа
джо байден
владимир путин
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя "парнем, который остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины. "Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина", - ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос, в состоянии ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года. Он напомнил, что создал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, помогать Украине, уговорил Японию "расширить свой бюджет", возможно, имея в виду расходы на оборону, добился от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_695bd41c058d2cf38bcd8577882b2321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, джо байден, владимир путин, нато, россия
В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Россия
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина

Байден заявил, что расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя "парнем, который остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины.
"Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина", - ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос, в состоянии ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Он напомнил, что создал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, помогать Украине, уговорил Японию "расширить свой бюджет", возможно, имея в виду расходы на оборону, добился от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала