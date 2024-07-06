https://ria.ru/20240706/bayden-1957806774.html

Байден признался, что был без сил на дебатах с Трампом

Байден признался, что был без сил на дебатах с Трампом - РИА Новости, 06.07.2024

Байден признался, что был без сил на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News признался, что был без сил на дебатах со своим конкурентом на пост главы государства Дональдом Трампом и РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:56

2024-07-06T01:56

2024-07-06T02:07

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News признался, что был без сил на дебатах со своим конкурентом на пост главы государства Дональдом Трампом и чувствовал себя ужасно. "Это был плохой эпизод… я был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки", - заявил он. Байден добавил, что был болен и чувствовал себя "ужасно", при этом он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена