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Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года - РИА Новости, 06.07.2024
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10:08 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/bali-1957833163.html
Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года
Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года - РИА Новости, 06.07.2024
Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года
Решение об открытии российского генконсульства на Бали будет принято до конца текущего года, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:08
2024-07-06T10:08
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ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Решение об открытии российского генконсульства на Бали будет принято до конца текущего года, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом РФ в Индонезии. В феврале российское посольство сообщило РИА Новости, что Индонезия дала "принципиальное" согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали. "Как в нашей системе принято говорить, вопрос находится на "продвинутой стадии рассмотрения". Но убежден, что до конца текущего года такое решение будет принято", - прокомментировал посол открытие генконсульства РФ на Бали. Дипломат добавил, что даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы ведомство официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. "Как показывает практика, и на примере недавнего процесса открытия нашего генерального консульства в таиландском Пхукете, на это нужно достаточно длительное время. Речь идет об одном, двух, может быть даже трех годах", - пояснил Толченов. По его словам, даже после открытия генконсульства на Бали на какое-то время основным пунктом оказания консульских услуг останется консульский отдел посольства России в Джакарте. "Появление наших консульских представителей на Бали в любом случае окажет большое влияние на ситуацию, поскольку неотложные вопросы они смогут решать непосредственно на месте. Нашим гражданам не потребуется обращаться каждый раз в консульский отдел в Джакарте, а моим сотрудникам не нужно будет периодически срочно вылетать на Бали. Думаю, что они, конечно, с интересом это сделают. Но, тем не менее, им не придется туда часто ездить, чтобы решать не терпящие отлагательства задачи", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240503/deportatsiya-1943690471.html
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953403264.html
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бали, россия, джакарта
Бали, Россия, Джакарта
Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года

Толченов: решение об открытии генконсульства РФ на Бали примут до конца года

© Depositphotos.com / mihtianderОстров Бали, Индонезия
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Depositphotos.com / mihtiander
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Решение об открытии российского генконсульства на Бали будет принято до конца текущего года, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом РФ в Индонезии.
В феврале российское посольство сообщило РИА Новости, что Индонезия дала "принципиальное" согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали.
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"Как в нашей системе принято говорить, вопрос находится на "продвинутой стадии рассмотрения". Но убежден, что до конца текущего года такое решение будет принято", - прокомментировал посол открытие генконсульства РФ на Бали.
Дипломат добавил, что даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы ведомство официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. "Как показывает практика, и на примере недавнего процесса открытия нашего генерального консульства в таиландском Пхукете, на это нужно достаточно длительное время. Речь идет об одном, двух, может быть даже трех годах", - пояснил Толченов.
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По его словам, даже после открытия генконсульства на Бали на какое-то время основным пунктом оказания консульских услуг останется консульский отдел посольства России в Джакарте.
"Появление наших консульских представителей на Бали в любом случае окажет большое влияние на ситуацию, поскольку неотложные вопросы они смогут решать непосредственно на месте. Нашим гражданам не потребуется обращаться каждый раз в консульский отдел в Джакарте, а моим сотрудникам не нужно будет периодически срочно вылетать на Бали. Думаю, что они, конечно, с интересом это сделают. Но, тем не менее, им не придется туда часто ездить, чтобы решать не терпящие отлагательства задачи", - подытожил собеседник агентства.
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