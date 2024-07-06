Решение об открытии генконсульства России на Бали примут до конца года
Толченов: решение об открытии генконсульства РФ на Бали примут до конца года
© Depositphotos.com / mihtianderОстров Бали, Индонезия
© Depositphotos.com / mihtiander
ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Решение об открытии российского генконсульства на Бали будет принято до конца текущего года, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом РФ в Индонезии.
В феврале российское посольство сообщило РИА Новости, что Индонезия дала "принципиальное" согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали.
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"Как в нашей системе принято говорить, вопрос находится на "продвинутой стадии рассмотрения". Но убежден, что до конца текущего года такое решение будет принято", - прокомментировал посол открытие генконсульства РФ на Бали.
Дипломат добавил, что даже после приезда на Бали генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы ведомство официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. "Как показывает практика, и на примере недавнего процесса открытия нашего генерального консульства в таиландском Пхукете, на это нужно достаточно длительное время. Речь идет об одном, двух, может быть даже трех годах", - пояснил Толченов.
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По его словам, даже после открытия генконсульства на Бали на какое-то время основным пунктом оказания консульских услуг останется консульский отдел посольства России в Джакарте.
"Появление наших консульских представителей на Бали в любом случае окажет большое влияние на ситуацию, поскольку неотложные вопросы они смогут решать непосредственно на месте. Нашим гражданам не потребуется обращаться каждый раз в консульский отдел в Джакарте, а моим сотрудникам не нужно будет периодически срочно вылетать на Бали. Думаю, что они, конечно, с интересом это сделают. Но, тем не менее, им не придется туда часто ездить, чтобы решать не терпящие отлагательства задачи", - подытожил собеседник агентства.
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