https://ria.ru/20240706/bali-1957818397.html

Прямые рейсы на Бали пока не удается запустить, заявил посол

Прямые рейсы на Бали пока не удается запустить, заявил посол - РИА Новости, 06.07.2024

Прямые рейсы на Бали пока не удается запустить, заявил посол

Прямые рейсы на индонезийский остров Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:35

2024-07-06T06:35

2024-07-06T06:35

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ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Прямые рейсы на индонезийский остров Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. По словам дипломата, следующий шаг ради возобновления прямого авиасообщения, прервавшегося несколько лет назад, должна сделать именно Индонезия. "С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой - пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились", - отметил посол. По словам Толченова, российские авиаперевозчики уже высказали готовность направлять в Индонезию свои самолеты. "Весь вопрос сейчас упирается в то, что местная сторона пока не может создать условия, необходимые для их приема и обслуживания. Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты - за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов. Есть ощущение, что индонезийские компании и банки, которые вовлечены в этот процесс, по-прежнему опасаются вторичных западных санкций", - добавил глава российской дипмиссии. Он также подчеркнул, что Москва ждет от Джакарты предложения "конкретных шагов, которые позволят решить эти проблемы". "Уверен, что после этого вопрос о возобновлении прямого сообщения может быть переведен в практическую плоскость, и мы вновь увидим самолеты российских авиакомпаний на Бали", - подытожил дипломат. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ несмотря на возникшие технические трудности.

https://ria.ru/20240627/eksperty-1955827676.html

https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955751582.html

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россия, бали, в мире, индонезия