https://ria.ru/20240706/bajden-1957941235.html

В конгрессе обеспокоены состоянием Байдена, пишут СМИ

В конгрессе обеспокоены состоянием Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024

В конгрессе обеспокоены состоянием Байдена, пишут СМИ

Множество членов Демократической партии в конгрессе США обеспокоены состоянием американского президента Джо Байдена и его шансами победить своего конкурента... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:15

2024-07-06T22:15

2024-07-06T22:15

в мире

сша

массачусетс

техас

джо байден

дональд трамп

марк уорнер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Множество членов Демократической партии в конгрессе США обеспокоены состоянием американского президента Джо Байдена и его шансами победить своего конкурента Дональда Трампа, что может привести к поворотному моменту для главы Белого дома, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "В частных разговорах за закрытыми дверями многие члены (конгресса - ред.) выражают свое беспокойство относительно жизнеспособности президента Байдена… Источники указывают, что может наступить, своего рода, поворотный момент", - сообщил журналист издания в субботнем эфире. По данным телеканала, уже в воскресенье проблему президента планируется обсудить на звонке с демократами в палате представителей. Звонок запланирован между лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом и его однопартийцами. В понедельник на уровне верхней палаты встречу организует председатель комитета по разведке, сенатор Марк Уорнер. "Законодатели находятся у себя дома, Они слушают своих избирателей и принесут их беспокойства обратно в Вашингтон", - отмечает CNN. В настоящее время пятеро демократов в палате представителей открыто призвали Байдена выйти из гонки и отказаться от планов по переизбранию. В субботу с таким заявлением выступила конгрессвуман от Миннесоты Энджи Крейг, а до нее конгрессмены Майк Куигли от Иллиноиса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса. Среди сенаторов в пользу смены кандидата от партии открыто выступил глава комитета по разведке верхней палаты Марк Уорнер. Кроме того, губернатор штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки и заявил, что только откажется от переизбрания только в том случае, если ему это скажет сделать "Господь Всемогущий". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240706/bajden-1957891574.html

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

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массачусетс

техас

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в мире, сша, массачусетс, техас, джо байден, дональд трамп, марк уорнер, предвыборные дебаты трампа и байдена