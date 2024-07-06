https://ria.ru/20240706/bajden-1957926211.html

В конгрессе призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

В конгрессе призвали Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 06.07.2024

В конгрессе призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Член палаты представителей США от Демократической партии Энджи Крейг в субботу призвала своего однопартийца, американского президента Джо Байдена выйти из... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:26

2024-07-06T20:26

2024-07-06T20:26

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марк уорнер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США от Демократической партии Энджи Крейг в субботу призвала своего однопартийца, американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и передать лидерство новому поколению. "Слишком многое стоит на кону в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Поэтому я уважительно призываю президента Байдена уйти с позиции номинанта от демократов на второй президентский срок и позволить новому поколению лидеров идти вперед", - говорится в распространенном заявлении конгрессвуман от штата Миннесота. Крейг добавила, что не верит в возможность американского лидера эффективно проводить кампанию по переизбранию и победить Трампа с учетом того, как Байден выступил на дебатах с ним 27 июня. "Я верю, что это является возможностью пойти вперед с открытым, честным и прозрачным демократическим процессом выбора нового номинанта", - добавила она. Крейг стала уже пятым членом Демократической партии в палате представителей, которая обратилась к Байдену с призывом отказаться от переизбрания. Ранее с аналогичными призывами выступили конгрессмены Майк Куигли от Иллиноиса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса. Среди сенаторов в пользу смены кандидата от партии открыто выступил глава комитета по разведке верхней палаты Марк Уорнер. Кроме того, губернатор штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему это скажет сделать "Господь Всемогущий". Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240705/predlozhenie-1957535484.html

сша

массачусетс

миннесота

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Наталья Макарова

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