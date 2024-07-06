https://ria.ru/20240706/bajden-1957891574.html

Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах, показал опрос

Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 06.07.2024

Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах, показал опрос

Президенту США Джо Байдену удалось сократить до минимума отставание от своего конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа в колеблющихся штатах,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:22

2024-07-06T17:22

2024-07-06T17:22

в мире

сша

мичиган

висконсин

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену удалось сократить до минимума отставание от своего конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа в колеблющихся штатах, которые не имеют однозначного предпочтения среди кандидатов и играют важную роль на ноябрьских выборах главы государства, показал опрос Блумберг совместно с исследовательской организацией Morning Consult. Согласно представленным табличным показателям, Трампа в таких штатах поддерживают 47% респондентов, а Байдена - 45%. Разница в 2 процентных пункта стала минимальной с октября 2023 года и показывает рост предпочтений американского электората в пользу кандидата от Демократической партии. При этом в штатах Мичиган и Висконсин действующий президент уже опережает бывшего, хотя ранее уровень их поддержки был примерно равен. В Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Неваде и Пенсильвании Трамп по-прежнему обходит Байдена с отрывом от 1 до 7 процентных пунктов. Опрос проводился с 1 по 5 июля 2024 года. В нем приняли участие 4902 зарегистрированных избирателя. Погрешность результатов составляет плюс-минус 1 процентный пункт.

https://ria.ru/20240706/bayden-1957813773.html

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мичиган

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мичиган, висконсин, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена