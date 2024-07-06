Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах, показал опрос
Блумберг: Байден сократил до минимума отставание от Трампа в колеблющихся штатах
© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену удалось сократить до минимума отставание от своего конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа в колеблющихся штатах, которые не имеют однозначного предпочтения среди кандидатов и играют важную роль на ноябрьских выборах главы государства, показал опрос Блумберг совместно с исследовательской организацией Morning Consult.
Согласно представленным табличным показателям, Трампа в таких штатах поддерживают 47% респондентов, а Байдена - 45%. Разница в 2 процентных пункта стала минимальной с октября 2023 года и показывает рост предпочтений американского электората в пользу кандидата от Демократической партии.
При этом в штатах Мичиган и Висконсин действующий президент уже опережает бывшего, хотя ранее уровень их поддержки был примерно равен. В Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Неваде и Пенсильвании Трамп по-прежнему обходит Байдена с отрывом от 1 до 7 процентных пунктов.
Опрос проводился с 1 по 5 июля 2024 года. В нем приняли участие 4902 зарегистрированных избирателя. Погрешность результатов составляет плюс-минус 1 процентный пункт.
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