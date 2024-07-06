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В Австрии предложили учредить День независимости от США - РИА Новости, 06.07.2024
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09:49 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/avstrija-1957831853.html
В Австрии предложили учредить День независимости от США
В Австрии предложили учредить День независимости от США - РИА Новости, 06.07.2024
В Австрии предложили учредить День независимости от США
Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:49
2024-07-06T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. "Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", - сказал Поппель РИА Новости. По его словам, таким днем можно объявить 4 июля. Поппель подчеркнул, что международная общественность из различных стран мира уже два года подряд собирается именно 4 июля, чтобы осудить США за вмешательство во внутренние дела других государств, несущие угрозу их национальному суверенитету. "Политика США по отношению к другим народам размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков. Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - сказал он.
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955274521.html
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в мире, сша, австрия
В мире, США, Австрия
В Австрии предложили учредить День независимости от США

Глава Клуба друзей Крыма в Австрии предложил учредить День независимости от США

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора святого Стефана
Вид на Вену с собора святого Стефана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США.
"Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", - сказал Поппель РИА Новости.
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По его словам, таким днем можно объявить 4 июля.
Поппель подчеркнул, что международная общественность из различных стран мира уже два года подряд собирается именно 4 июля, чтобы осудить США за вмешательство во внутренние дела других государств, несущие угрозу их национальному суверенитету.
"Политика США по отношению к другим народам размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков. Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - сказал он.
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