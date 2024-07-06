https://ria.ru/20240706/avstrija-1957831853.html
В Австрии предложили учредить День независимости от США
В Австрии предложили учредить День независимости от США - РИА Новости, 06.07.2024
В Австрии предложили учредить День независимости от США
Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:49
2024-07-06T09:49
2024-07-06T09:49
в мире
сша
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78497a0ac1515926f91c001ec38f9f24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. "Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", - сказал Поппель РИА Новости. По его словам, таким днем можно объявить 4 июля. Поппель подчеркнул, что международная общественность из различных стран мира уже два года подряд собирается именно 4 июля, чтобы осудить США за вмешательство во внутренние дела других государств, несущие угрозу их национальному суверенитету. "Политика США по отношению к другим народам размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков. Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - сказал он.
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955274521.html
https://ria.ru/20240307/tramp-1931625251.html
сша
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f9125f93c18135fd1c345379335813f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австрия
В Австрии предложили учредить День независимости от США
Глава Клуба друзей Крыма в Австрии предложил учредить День независимости от США
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США.
"Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", - сказал Поппель РИА Новости.
По его словам, таким днем можно объявить 4 июля.
Поппель подчеркнул, что международная общественность из различных стран мира уже два года подряд собирается именно 4 июля, чтобы осудить США
за вмешательство во внутренние дела других государств, несущие угрозу их национальному суверенитету.
"Политика США по отношению к другим народам размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков. Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - сказал он.