https://ria.ru/20240706/avstrija-1957831853.html

В Австрии предложили учредить День независимости от США

В Австрии предложили учредить День независимости от США - РИА Новости, 06.07.2024

В Австрии предложили учредить День независимости от США

Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:49

2024-07-06T09:49

2024-07-06T09:49

в мире

сша

австрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель предложил учредить День независимости от США. "Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией. Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США. Это было бы символично для стран, которые бросили вызов монополярному миру, и тех, кто стремится избавиться от американской экспансии", - сказал Поппель РИА Новости. По его словам, таким днем можно объявить 4 июля. Поппель подчеркнул, что международная общественность из различных стран мира уже два года подряд собирается именно 4 июля, чтобы осудить США за вмешательство во внутренние дела других государств, несущие угрозу их национальному суверенитету. "Политика США по отношению к другим народам размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков. Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - сказал он.

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955274521.html

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сша

австрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австрия