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Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 06.07.2024 (обновлено: 21:12 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html
Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ
Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ
Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:56
2024-07-06T21:12
специальная военная операция на украине
жкх
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. &quot;Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. &lt;...&gt; В Грайворонском городском округе в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов&quot;, — написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе при атаке беспилотника повреждения получила линия газоснабжения. В районе самого Шебекино работавший в поле комбайн попал под удар дрона-камикадзе. В результате транспортное средство получило повреждения. Еще один летательный аппарат атаковал нежилой объект в Шебекино, поврежден фасад здания.По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240703/pvo-1957091066.html
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жкх, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области после атаки дронов разрушены шесть частных домов

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области
Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. <...> В Грайворонском городском округе в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов", — написал он в Telegram-канале.

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Помимо этого, в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе при атаке беспилотника повреждения получила линия газоснабжения. В районе самого Шебекино работавший в поле комбайн попал под удар дрона-камикадзе. В результате транспортное средство получило повреждения. Еще один летательный аппарат атаковал нежилой объект в Шебекино, поврежден фасад здания.
По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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