Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ
Гладков: в Белгородской области после атаки дронов разрушены шесть частных домов
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области
Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. <...> В Грайворонском городском округе в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов", — написал он в Telegram-канале.
Помимо этого, в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе при атаке беспилотника повреждения получила линия газоснабжения. В районе самого Шебекино работавший в поле комбайн попал под удар дрона-камикадзе. В результате транспортное средство получило повреждения. Еще один летательный аппарат атаковал нежилой объект в Шебекино, поврежден фасад здания.
По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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