https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html

Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ

Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024

Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ

Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:56

2024-07-06T20:56

2024-07-06T21:12

специальная военная операция на украине

жкх

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористические атаки ВСУ привели к разрушению шести частных домов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. <...> В Грайворонском городском округе в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов", — написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе при атаке беспилотника повреждения получила линия газоснабжения. В районе самого Шебекино работавший в поле комбайн попал под удар дрона-камикадзе. В результате транспортное средство получило повреждения. Еще один летательный аппарат атаковал нежилой объект в Шебекино, поврежден фасад здания.По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240703/pvo-1957091066.html

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

белгородская область

шебекино

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Наталья Макарова

жкх, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины