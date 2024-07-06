https://ria.ru/20240706/ataka-1957871189.html

ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа

ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа

Несколько сел Шебекинского городского округа в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:18

2024-07-06T15:18

2024-07-06T15:18

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

короча

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько сел Шебекинского городского округа в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Шебекинский городской округ под атакой ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке дороги Шебекино - Короча дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. У одного автомобиля повреждены фары и багажник. В городе Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения. В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома - один дом загорелся, в другом задымилась кровля. Поврежден рядом стоящий трактор. Также произошло возгорание на поле. Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

шебекино

белгородская область

короча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, короча, вячеслав гладков, вооруженные силы украины