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ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ataka-1957871189.html
ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа
ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа
Несколько сел Шебекинского городского округа в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:18
2024-07-06T15:18
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
короча
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько сел Шебекинского городского округа в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Шебекинский городской округ под атакой ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке дороги Шебекино - Короча дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. У одного автомобиля повреждены фары и багажник. В городе Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения. В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома - один дом загорелся, в другом задымилась кровля. Поврежден рядом стоящий трактор. Также произошло возгорание на поле. Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что информация о последствиях уточняется.
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, короча, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Короча, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали несколько сел Шебекинского городского округа

Гладков: Шебекинский городской округ Белгородской области попал под атаку ВСУ

© РИА Новости / Давид НарманияШебекинский округ после обстрела ВСУ
Шебекинский округ после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Шебекинский округ после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько сел Шебекинского городского округа в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Шебекинский городской округ под атакой ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке дороги Шебекино - Короча дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. У одного автомобиля повреждены фары и багажник. В городе Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения. В селе Вознесеновка дроны-камикадзе атаковали два частных дома - один дом загорелся, в другом задымилась кровля. Поврежден рядом стоящий трактор. Также произошло возгорание на поле. Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьКорочаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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