https://ria.ru/20240706/ataka-1957811787.html

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом - РИА Новости, 06.07.2024

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом

Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:22

2024-07-06T03:22

2024-07-06T10:30

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вооруженные силы украины

павловский район

происшествия

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ейск

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани."В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА", — говорится в заявлении.Здесь зафиксировали незначительные повреждения вышки сотовой связи, рассказали в оперштабе."Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом", — говорится в сообщении.Уточняется, что оперативные и специальные службы ликвидируют возгорания. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

павловский район

россия

ейск

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краснодарский край, вооруженные силы украины, павловский район, происшествия, россия, ейск