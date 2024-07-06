Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 06.07.2024 (обновлено: 10:30 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ataka-1957811787.html
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом - РИА Новости, 06.07.2024
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:22
2024-07-06T10:30
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
павловский район
происшествия
россия
ейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957835146_0:349:679:731_1920x0_80_0_0_bda2d912d5e41daae6cd1699bd4f753e.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани."В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА", — говорится в заявлении.Здесь зафиксировали незначительные повреждения вышки сотовой связи, рассказали в оперштабе."Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом", — говорится в сообщении.Уточняется, что оперативные и специальные службы ликвидируют возгорания. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
павловский район
россия
ейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957835146_0:286:679:795_1920x0_80_0_0_a185bbd45d6251eaa77e60a26a1fe75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вооруженные силы украины, павловский район, происшествия, россия, ейск
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Павловский район, Происшествия, Россия, Ейск
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом

БПЛА атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края

Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани.
Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА", — говорится в заявлении.
Здесь зафиксировали незначительные повреждения вышки сотовой связи, рассказали в оперштабе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
"Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом", — говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативные и специальные службы ликвидируют возгорания. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныПавловский районПроисшествияРоссияЕйск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала