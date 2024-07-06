https://ria.ru/20240706/ataka-1957811787.html
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом - РИА Новости, 06.07.2024
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:22
2024-07-06T03:22
2024-07-06T10:30
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани."В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА", — говорится в заявлении.Здесь зафиксировали незначительные повреждения вышки сотовой связи, рассказали в оперштабе."Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом", — говорится в сообщении.Уточняется, что оперативные и специальные службы ликвидируют возгорания. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелись резервуары с топливом
БПЛА атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края