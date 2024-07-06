https://ria.ru/20240706/arest-1957852375.html

В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег

В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 06.07.2024

В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег

Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:04

2024-07-06T13:04

2024-07-06T14:06

происшествия

сергокалинский район

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.Как уточнил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, бывшего главу района задержали в его доме в селе Сергокала, после чего подозреваемого доставили в Махачкалу.Накануне Хадулаев сообщил, что Магомед Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста за мелкое хулиганство.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.

https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

сергокалинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергокалинский район, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале