https://ria.ru/20240706/arest-1957852375.html
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 06.07.2024
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег
Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:04
2024-07-06T13:04
2024-07-06T14:06
происшествия
сергокалинский район
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.Как уточнил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, бывшего главу района задержали в его доме в селе Сергокала, после чего подозреваемого доставили в Махачкалу.Накануне Хадулаев сообщил, что Магомед Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста за мелкое хулиганство.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергокалинский район, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег
Экс-главу Сергокалинского района Омарова заподозрили в отмывании денег
МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, бывшего главу района задержали в его доме в селе Сергокала, после чего подозреваемого доставили в Махачкалу.
Накануне Хадулаев сообщил, что Магомед Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста за мелкое хулиганство.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.
На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.