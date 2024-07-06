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В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 06.07.2024
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13:04 06.07.2024 (обновлено: 14:06 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/arest-1957852375.html
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 06.07.2024
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег
Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:04
2024-07-06T14:06
происшествия
сергокалинский район
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. &quot;Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК (&quot;Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере&quot;)&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, бывшего главу района задержали в его доме в селе Сергокала, после чего подозреваемого доставили в Махачкалу.Накануне Хадулаев сообщил, что Магомед Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста за мелкое хулиганство.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
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происшествия, сергокалинский район, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане экс-главу Сергокалинского района заподозрили в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Омарова заподозрили в отмывании денег

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.

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Как уточнил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, бывшего главу района задержали в его доме в селе Сергокала, после чего подозреваемого доставили в Махачкалу.
Накануне Хадулаев сообщил, что Магомед Омаров вышел на свободу после десяти суток ареста за мелкое хулиганство.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при атаке погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Осман Омаров.
На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
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