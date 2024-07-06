https://ria.ru/20240706/aeroflot-1957867540.html

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы - РИА Новости, 06.07.2024

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы

"Аэрофлоту" пришлось отменить часть рейсов на 7 июля после урагана в московском регионе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:49

2024-07-06T14:49

2024-07-06T15:02

москва

аэрофлот

общество

казань

махачкала

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" пришлось отменить часть рейсов на 7 июля после урагана в московском регионе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков."В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", - говорится в публикации.Речь идет о рейсах SU1276/1277 Москва - Казань - Москва, SU1052/1053 Москва - Махачкала - Москва, SU1200/1201 Москва - Пермь - Москва, SU1218/1219 Москва - Самара - Москва, SU1246/1247 Москва - Оренбург - Москва, SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва, SU1188/1189 Москва - Волгоград - Москва, уточнили в "Аэрофлоте"."Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", - говорится в сообщении.Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.

https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, аэрофлот, общество, казань, махачкала