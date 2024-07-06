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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы - РИА Новости, 06.07.2024
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14:49 06.07.2024 (обновлено: 15:02 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/aeroflot-1957867540.html
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы - РИА Новости, 06.07.2024
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы
"Аэрофлоту" пришлось отменить часть рейсов на 7 июля после урагана в московском регионе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:49
2024-07-06T15:02
москва
аэрофлот
общество
казань
махачкала
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" пришлось отменить часть рейсов на 7 июля после урагана в московском регионе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков."В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", - говорится в публикации.Речь идет о рейсах SU1276/1277 Москва - Казань - Москва, SU1052/1053 Москва - Махачкала - Москва, SU1200/1201 Москва - Пермь - Москва, SU1218/1219 Москва - Самара - Москва, SU1246/1247 Москва - Оренбург - Москва, SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва, SU1188/1189 Москва - Волгоград - Москва, уточнили в "Аэрофлоте"."Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", - говорится в сообщении.Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.
https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html
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москва, аэрофлот, общество, казань, махачкала
Москва, Аэрофлот, Общество, Казань, Махачкала
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Москвы 7 июля для стабилизации расписания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" пришлось отменить часть рейсов на 7 июля после урагана в московском регионе, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
Ураган, гроза и град: погодный апокалипсис в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

Сильный дождь в Москве

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

Сильный дождь в Москве

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

Сильный дождь в Москве

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Сильный дождь в Москве

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

Сильный дождь в Москве

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

Сильный дождь в Москве

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильного дождя в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

Сильный дождь в Москве

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

Сильный дождь в Москве

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

Сильный дождь в Москве

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

Сильный дождь в Москве

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

Сильный дождь в Москве

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

Сильный дождь в Москве

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Последствия сильного дождя в Москве

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 14

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 14

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 14

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 14

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 14

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
«
"В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7.07.2024", - говорится в публикации.
Речь идет о рейсах SU1276/1277 Москва - Казань - Москва, SU1052/1053 Москва - Махачкала - Москва, SU1200/1201 Москва - Пермь - Москва, SU1218/1219 Москва - Самара - Москва, SU1246/1247 Москва - Оренбург - Москва, SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва, SU1188/1189 Москва - Волгоград - Москва, уточнили в "Аэрофлоте".
"Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщал, что перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана.
Сигнальная лента на деревьях в лесу - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Дерево упало на мужчину во время урагана в Домодедово
Вчера, 13:17
 
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