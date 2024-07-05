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ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024
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04:42 05.07.2024 (обновлено: 04:43 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/zrk-1957538703.html
ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны
ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024
ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны
Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:42
2024-07-05T04:43
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", - сказал он.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны

Семенов: ЗРК ближнего действия уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", - сказал он.
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