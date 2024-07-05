https://ria.ru/20240705/zrk-1957538703.html

ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны

ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024

ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны

Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:42

2024-07-05T04:42

2024-07-05T04:43

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", - сказал он.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф