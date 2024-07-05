https://ria.ru/20240705/zhara-1957550637.html

Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары

Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары - РИА Новости, 05.07.2024

Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары

Нетипичные для московского региона богомолы появились в столице из-за жары, для людей они не опасны, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:26

2024-07-05T08:26

2024-07-05T08:27

общество

москва

экология в россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нетипичные для московского региона богомолы появились в столице из-за жары, для людей они не опасны, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Специалист сообщил, что многим насекомым, в том числе нетипичным для московского региона, приглянулась теплая погода нынешнего лета. "Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе, но никакой опасности для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек - слишком большая добыча для такого маленького хищника", - рассказал Бурмистров.

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956973670.html

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общество, москва, экология в россии