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Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары
Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары - РИА Новости, 05.07.2024
Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары
Нетипичные для московского региона богомолы появились в столице из-за жары, для людей они не опасны, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:26
2024-07-05T08:26
2024-07-05T08:27
общество
москва
экология в россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нетипичные для московского региона богомолы появились в столице из-за жары, для людей они не опасны, рассказал РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Специалист сообщил, что многим насекомым, в том числе нетипичным для московского региона, приглянулась теплая погода нынешнего лета. "Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе, но никакой опасности для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек - слишком большая добыча для такого маленького хищника", - рассказал Бурмистров.
https://ria.ru/20240702/pogoda-1956973670.html
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общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Нетипичные для Москвы богомолы появились в столице из-за жары
Эксперт: богомолы появились в Москве из-за жары, для человека они не опасны