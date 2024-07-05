https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957689237.html

"Времени не осталось". В Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского

"Времени не осталось". В Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского - РИА Новости, 05.07.2024

"Времени не осталось". В Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского

У Владимира Зеленского возникнут серьезные проблемы, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:20

2024-07-05T15:20

2024-07-05T15:32

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Владимира Зеленского возникнут серьезные проблемы, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Апасова депутат Рады Евгений Шевченко."У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования и скажет "До свидания, уходите. Мы без вас будем решать", —считает Шевченко.По его мнению, на выборах главы государства в США "с вероятностью в 99 процентов" победит Трамп, который, в отличие от премьера Венгрии Виктора Орбана, не сумев договориться с Зеленским об условиях урегулирования конфликта, отреагирует гораздо жестче, и страна останется одна с такими серьезными проблемами, как дефолт и критический недостаток электроэнергии. При этом рассчитывать на ЕС Украине не приходится, поскольку неизвестно, как до января 2025 года будет развиваться ситуация в европейских странах, добавил парламентарий."Трамп — это серьезно, это черная метка Зеленскому. Это реальная политическая угроза для него", — резюмировал Шевченко.Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957541090.html

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957439656.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, в мире