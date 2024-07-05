"Времени не осталось". В Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Депутат Рады Шевченко назвал победу Трампа на выборах черной меткой Зеленскому
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Владимира Зеленского возникнут серьезные проблемы, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Апасова депутат Рады Евгений Шевченко.
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"У Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. Ред.) времени не осталось. С приходом Трампа у него и этой возможности (поиска политического урегулирования конфликта. — Прим. Ред.) не будет. Потому что Трамп ему обрубит все каналы финансирования и скажет "До свидания, уходите. Мы без вас будем решать", —считает Шевченко.
По его мнению, на выборах главы государства в США "с вероятностью в 99 процентов" победит Трамп, который, в отличие от премьера Венгрии Виктора Орбана, не сумев договориться с Зеленским об условиях урегулирования конфликта, отреагирует гораздо жестче, и страна останется одна с такими серьезными проблемами, как дефолт и критический недостаток электроэнергии. При этом рассчитывать на ЕС Украине не приходится, поскольку неизвестно, как до января 2025 года будет развиваться ситуация в европейских странах, добавил парламентарий.
"Трамп — это серьезно, это черная метка Зеленскому. Это реальная политическая угроза для него", — резюмировал Шевченко.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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