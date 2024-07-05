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Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.07.2024
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12:37 05.07.2024 (обновлено: 12:38 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/zelenskij-1957623659.html
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил Медведчук
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.07.2024
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил Медведчук
Зеленский под прикрытием конфликта отобрал у граждан Украины все права и свободы, а зависимость от поддержки Запада привела страну к нищете, считает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:37
2024-07-05T12:38
в мире
украина
россия
виктор медведчук
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зеленский под прикрытием конфликта отобрал у граждан Украины все права и свободы, а зависимость от поддержки Запада привела страну к нищете, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. &quot;Режим Зеленского не может существовать без поддержки заморских хозяев, и именно эта зависимость привела Украину к нищете и банкротству. Зеленский под прикрытием войны, развязавшей ему руки, отобрал у граждан все права и свободны, гарантированные Конституцией, превратив страну в концлагерь&quot;, - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте &quot;Смотрим.ру&quot;.По его словам, непомерные долги заставили Зеленского отказаться от мира и взять подряд у Запада на войну с Россией в надежде, что отдавать ничего не придется. "Его никто не уполномочивал залезать в войну с Россией, наоборот, он обещал украинскому народу мир, потому и выиграл выборы у президента войны Порошенко. Но Зеленский понял, что война дает ему бесконтрольную власть, поэтому он наплевал на Конституцию, подмял под себя все ветви власти, а народ лишил возможности переизбрать", - отметил Медведчук.
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в мире, украина, россия, виктор медведчук
В мире, Украина, Россия, Виктор Медведчук
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский отобрал у украинцев все права и свободы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зеленский под прикрытием конфликта отобрал у граждан Украины все права и свободы, а зависимость от поддержки Запада привела страну к нищете, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«

"Режим Зеленского не может существовать без поддержки заморских хозяев, и именно эта зависимость привела Украину к нищете и банкротству. Зеленский под прикрытием войны, развязавшей ему руки, отобрал у граждан все права и свободны, гарантированные Конституцией, превратив страну в концлагерь", - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте "Смотрим.ру".

По его словам, непомерные долги заставили Зеленского отказаться от мира и взять подряд у Запада на войну с Россией в надежде, что отдавать ничего не придется. "Его никто не уполномочивал залезать в войну с Россией, наоборот, он обещал украинскому народу мир, потому и выиграл выборы у президента войны Порошенко. Но Зеленский понял, что война дает ему бесконтрольную власть, поэтому он наплевал на Конституцию, подмял под себя все ветви власти, а народ лишил возможности переизбрать", - отметил Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
15 мая, 10:31
 
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