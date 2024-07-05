https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель

Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель - РИА Новости, 05.07.2024

Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель

Очень интересно и поучительно сравнивать процессы, развивающиеся параллельно прямо сейчас в западной и незападной частях мира. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:00

2024-07-05T10:28

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Очень интересно и поучительно сравнивать процессы, развивающиеся параллельно прямо сейчас в западной и незападной частях мира.Последние пару дней внимание России и ее партнеров было сосредоточено на Астане, где проходил саммит ШОС, а на его полях шли многочисленные двусторонние встречи национальных лидеров. У всех государств-участников хватает как внутренних проблем, так и спорных вопросов друг с другом, но это никак не влияет на неуклонный тренд по построению ими региональной системы безопасности как части новой глобальной архитектуры. Круг участников расширяется, работа движется, проявляющиеся противоречия преодолеваются путем поиска приемлемого для всех компромисса, лидеры договариваются, принимаются взвешенные решения, в результате чего процесс наполняется все более внушительным содержанием.На самом деле в этом нет ничего странного: несмотря ни на какие расхождения и трудности (а вернее, в немалой степени благодаря им), у членов ШОС есть единая платформа для сотрудничества, есть общее понимание, что стабильное развитие стран Евразии, их благополучие в настоящем и будущем возможны только в сотрудничестве с соседями. Значит, хочешь не хочешь, а надо договариваться — самим, без участия сторонних доброхотов с собственными, далекими от альтруистических мотивами. В общем, совершенно нормальная зрелая государственная позиция, ориентированная на национальные интересы. Ровно теми же соображениями все активнее руководствуется остальное мировое большинство, строящее новую глобальную систему.В эти же самые дни на Западе главной темой были — и продолжают оставаться — бурные споры по поводу того, надо ли Демократической партии США менять Джо Байдена на другого кандидата в президенты США после катастрофически провальных дебатов, и если да, то на кого именно. Вчера американский лидер признался, что он таки "облажался", а журнал The Economist вышел с обложкой, на которой изображены ходунки для инвалидов с гербом американского президента на них и заголовком "Так страной не управляют". Пошла уже вторая неделя, как там скандалят по этому поводу, и с каждым днем на публику вытаскивается все более грязное белье. СМИ полнятся противоположными инсайдами и прогнозами. Все меньше остается наивных людей, верящих в то, что происходящее было хитроумным планом демократического истеблишмента. Все более очевидно, что вышел на поверхность глубокий и множественный раскол внутри Демократической партии, которая, в свою очередь, является главным проводником глобалистско-либеральной гегемонии США.Вся эта система стремительно утрачивает свое могущество. По ней наносятся удары как внутренние (со стороны национально ориентированных сил США во главе с Трампом), так и внешние (со стороны незападного мира, отказывающегося и дальше подчиняться Штатам, поступаясь собственными интересами). Для Демократической партии, для ее истеблишмента, для глобалистского глубинного государства на кону стоит в буквальном смысле власть над Америкой и всем миром. Но даже эти запредельные ставки не стали для них основанием отложить в сторону собственные внутренние разногласия и начать принимать адекватные и эффективные решения.Вместо этого они сначала много месяцев тупой пропагандой превращали немощного старика в энергичного лидера — и очень удивились, когда надутый фантом не прошел проверку реальностью. А теперь на потеху всему миру устроили постановку басни Ивана Андреевича Крылова "Лебедь, Щука и Рак". Либеральные элиты собственными руками расшатывают систему (и американскую, и глобальную), ради сохранения которой готовы пойти на все. Их вклад в процесс распада однополярного мира, пожалуй, не меньше, чем усилия их геополитических противников, потому что мало что производит столь сокрушительный эффект, как вскрывшиеся недалекость, некомпетентность и просто отсутствие чувства самосохранения — особенно у сил, долгое время называвших себя истиной в последней инстанции.Правда, у этого процесса есть и оборотная сторона: миру приходится учитывать, что сохраняющиеся колоссальные ресурсы и возможности Запада находятся в руках людей вот с таким уровнем интеллектуального развития, квалификации и моральных качеств. Обезьяна с автоматом руках выглядит образцом ответственности и здравого смысла на их фоне.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

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аналитика, сша, россия, джо байден, шос