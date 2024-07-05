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Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 05.07.2024 (обновлено: 17:37 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/zaes-1957719645.html
Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС
Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2024
Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС
Новый удар в районе подстанции "Луч" в Энергодаре не коснулся энергоснабжения Запорожской АЭС, оно осуществляется в штатном режиме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:54
2024-07-05T17:37
энергодар
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новый удар в районе подстанции "Луч" в Энергодаре не коснулся энергоснабжения Запорожской АЭС, оно осуществляется в штатном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что ВСУ в пятницу нанесли несколько ударов артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре, разрушений и пострадавших нет."Новая атака ВСУ не коснулась энергоснабжения Запорожской АЭС. Оно осуществляется в штатном режиме", - сказал Яшина.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
https://radiosputnik.ru/20240703/zaes-1957195355.html
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энергодар, запорожская аэс
Энергодар, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС

Энергоснабжение ЗАЭС осуществляется в штатном режиме, несмотря на удар ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новый удар в районе подстанции "Луч" в Энергодаре не коснулся энергоснабжения Запорожской АЭС, оно осуществляется в штатном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что ВСУ в пятницу нанесли несколько ударов артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре, разрушений и пострадавших нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
6 июля 2023, 10:07
«
"Новая атака ВСУ не коснулась энергоснабжения Запорожской АЭС. Оно осуществляется в штатном режиме", - сказал Яшина.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В "Росатоме" назвали "дерзким вызовом" удары ВСУ по подстанции ЗАЭС
3 июля, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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