https://ria.ru/20240705/zaes-1957719645.html

Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС

Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2024

Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения ЗАЭС

Новый удар в районе подстанции "Луч" в Энергодаре не коснулся энергоснабжения Запорожской АЭС, оно осуществляется в штатном режиме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:54

2024-07-05T16:54

2024-07-05T17:37

энергодар

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новый удар в районе подстанции "Луч" в Энергодаре не коснулся энергоснабжения Запорожской АЭС, оно осуществляется в штатном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что ВСУ в пятницу нанесли несколько ударов артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре, разрушений и пострадавших нет."Новая атака ВСУ не коснулась энергоснабжения Запорожской АЭС. Оно осуществляется в штатном режиме", - сказал Яшина.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

https://radiosputnik.ru/20240703/zaes-1957195355.html

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энергодар, запорожская аэс