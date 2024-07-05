https://ria.ru/20240705/yuan-1957762271.html
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля - РИА Новости, 05.07.2024
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:24
2024-07-05T19:24
2024-07-05T19:24
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля. За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.
https://ria.ru/20240617/kurs-1953453884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля
Мосбиржа: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля.
За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.