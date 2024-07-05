https://ria.ru/20240705/yuan-1957762271.html

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля - РИА Новости, 05.07.2024

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 11,97 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:24

2024-07-05T19:24

2024-07-05T19:24

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, но упал за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,97 рубля. За неделю юань вырос на 24 копейки. Диапазон колебаний юаня за неделю составил 11,67-12,08 рубля.

https://ria.ru/20240617/kurs-1953453884.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа