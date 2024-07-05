https://ria.ru/20240705/vzryvy-1957531478.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:41

2024-07-05T01:41

2024-07-05T01:59

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале."Херсон и Киевская область — взрывы", — говорится в публикации.Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области и в Киевской области звучит с 23.30 (совпадает с мск).В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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