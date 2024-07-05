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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 05.07.2024 (обновлено: 01:59 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vzryvy-1957531478.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:41
2024-07-05T01:59
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
херсон
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале."Херсон и Киевская область — взрывы", — говорится в публикации.Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области и в Киевской области звучит с 23.30 (совпадает с мск).В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
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киевская область
херсон
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в мире, киевская область, херсон, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Херсон, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Киевской области и Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
"Херсон и Киевская область — взрывы", — говорится в публикации.
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Вчера, 22:29
Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области и в Киевской области звучит с 23.30 (совпадает с мск).
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьХерсонУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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