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В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 05.07.2024
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12:39 05.07.2024 (обновлено: 13:18 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vysylka-1957624488.html
В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии
В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 05.07.2024
В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии
Москва не оставит без ответа возможную новую высылку российских дипломатов из Молдавии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:39
2024-07-05T13:18
молдавия
россия
в мире
михаил галузин
михай попшой
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва не оставит без ответа возможную новую высылку российских дипломатов из Молдавии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что высылка из страны российских дипломатов продолжится, если те будут действовать "в ущерб национальным интересам" республики."К сожалению, должных выводов в Кишиневе не делают, похоже, настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях. Что касается конкретных враждебных шагов с чьей бы то ни было стороны, вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобные выпады без адекватной реакции", - сказал он журналистам."Если он (глава МИД Молдавии - ред.) действительно так сказал, то это означает только одно – что, к сожалению, в официальном Кишиневе не делают правильных выводов из той печальной ситуации, в которую политика этого самого официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые, опять же, вследствие деструктивной безответственной линии официального Кишинева находятся на своей низшей точке", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
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молдавия, россия, в мире, михаил галузин, михай попшой
Молдавия, Россия, В мире, Михаил Галузин, Михай Попшой
В МИД пригрозили ответом на возможную высылку дипломатов из Молдавии

Галузин: Москва не оставит без ответа возможную высылку дипломатов из Молдавии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва не оставит без ответа возможную новую высылку российских дипломатов из Молдавии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что высылка из страны российских дипломатов продолжится, если те будут действовать "в ущерб национальным интересам" республики.
«
"К сожалению, должных выводов в Кишиневе не делают, похоже, настроены на эскалацию напряженности в наших отношениях. Что касается конкретных враждебных шагов с чьей бы то ни было стороны, вы знаете, что не было случая, чтобы мы оставляли подобные выпады без адекватной реакции", - сказал он журналистам.
"Если он (глава МИД Молдавии - ред.) действительно так сказал, то это означает только одно – что, к сожалению, в официальном Кишиневе не делают правильных выводов из той печальной ситуации, в которую политика этого самого официального Кишинева загнала российско-молдавские отношения, которые, опять же, вследствие деструктивной безответственной линии официального Кишинева находятся на своей низшей точке", - подчеркнул он.
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МолдавияРоссияВ миреМихаил ГалузинМихай Попшой
 
 
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