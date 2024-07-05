https://ria.ru/20240705/vypusk-1957518142.html

Обрабатывающие промпредприятия Москвы увеличили выпуск продукции на 20%

Обрабатывающие промпредприятия Москвы увеличили выпуск продукции на 20% - РИА Новости, 05.07.2024

Обрабатывающие промпредприятия Москвы увеличили выпуск продукции на 20%

С января по май текущего года объем производства обрабатывающей промышленности столицы вырос на 20%; большой вклад внесли высокотехнологичные предприятия,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:13

2024-07-05T09:13

2024-07-05T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. С января по май текущего года объем производства обрабатывающей промышленности столицы вырос на 20%; большой вклад внесли высокотехнологичные предприятия, широко поддерживаемые городскими властями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В данной сфере сегодня работают более четырех тысяч предприятий и свыше 700 специалистов разного профиля. В частности, речь идет о проектировщиках, наладчиках, токарях, операторах станков с ЧПУ, инженерах и других.По словам заммэра, за первые пять месяцев 2024 года продукция обрабатывающих промпроизводств Москвы пользуется спросом не только на российском, но и на зарубежном рынке."Так, продукция металлообработки составляет 18% от общего объема поставок и пользуется высоким спросом на рынках стран СНГ, а также в Турции, КНР, Египте и Объединенных Арабских Эмиратов. Страны СНГ закупают фармтовары, бытовую химию и косметическую продукцию столичного производителя. Кроме того, продукты питания и напитки, выпускаемые в Москве, закупает Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан", – добавил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Лидирующими стали производства бумаги, фармацевтических препаратов, продуктов питания, а также компьютеров, оптики, оборудования, мебели, ювелирных украшений и прочие.Это стало возможным благодаря всесторонней помощи столичных властей. К примеру, предприятия могут получить более двадцати антикризисных мер поддержки. Речь идет о содействии в экспорте, получении участка земли без торгов по льготной ставке, целевых займов, льготных кредитов и других, рассказали в ДИПП.Министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов, отметил, что предприятия столицы могут одновременно воспользоваться сразу несколькими антикризисными инструментами."Например, так поступила компания по производству банкоматов, работающая в индустриальном парке "Руднево". При этом предприятие получило статус резидента ОЭЗ, что дает внушительные налоговые льготы –имущественный, земельный, транспортные налоги, равные нулю. Кроме того, налог на прибыль вместо 20% составляет всего 2%", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.

https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов