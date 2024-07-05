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Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2024
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22:43 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vyplata-1957792450.html
Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей
Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2024
Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей
Семье погибшей в результате атаки БПЛА девочки в Приморско-Ахтарске выплатят два миллиона рублей, помощь окажут всем пострадавшим, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:43
2024-07-05T22:43
происшествия
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Семье погибшей в результате атаки БПЛА девочки в Приморско-Ахтарске выплатят два миллиона рублей, помощь окажут всем пострадавшим, сообщили в оперштабе Кубани. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени - по 200 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную, добавляют власти.
https://ria.ru/20240705/ataka-1957679980.html
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происшествия, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей

Семье погибшей при атаке БПЛА в Приморско-Ахтарске девочки выплатят компенсацию

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Семье погибшей в результате атаки БПЛА девочки в Приморско-Ахтарске выплатят два миллиона рублей, помощь окажут всем пострадавшим, сообщили в оперштабе Кубани.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Вчера, 14:49
"Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени - по 200 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба.
Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную, добавляют власти.
Последствия атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияПриморско-АхтарскВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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