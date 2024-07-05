https://ria.ru/20240705/vyplata-1957792450.html

Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей

Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2024

Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей

Семье погибшей в результате атаки БПЛА девочки в Приморско-Ахтарске выплатят два миллиона рублей, помощь окажут всем пострадавшим, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:43

2024-07-05T22:43

2024-07-05T22:43

происшествия

приморско-ахтарск

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Семье погибшей в результате атаки БПЛА девочки в Приморско-Ахтарске выплатят два миллиона рублей, помощь окажут всем пострадавшим, сообщили в оперштабе Кубани. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени - по 200 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей - за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную, добавляют власти.

https://ria.ru/20240705/ataka-1957679980.html

https://ria.ru/20240705/tragediya-1957548686.html

приморско-ахтарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины