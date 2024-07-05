https://ria.ru/20240705/vybory-1957698128.html

Мелони поздравила лидера лейбористов с победой на выборах в Британии

Мелони поздравила лидера лейбористов с победой на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Мелони поздравила лидера лейбористов с победой на выборах в Британии

Премьер Италии Джорджа Мелони в соцсети Х поздравила лидера лейбористов Кира Стармера, чья партия победила на парламентских выборах в Великобритании, выразила... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:49

2024-07-05T15:49

2024-07-05T15:49

великобритания

италия

кир стармер

джорджа мелони

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони в соцсети Х поздравила лидера лейбористов Кира Стармера, чья партия победила на парламентских выборах в Великобритании, выразила уверенность в продолжении сотрудничества между странами. "Поздравляю Кира Стармера с успехом на выборах. Отношения между Италией и Великобританией на превосходном уровне, и я уверена, что мы продолжим развивать отношения прочного и надежного сотрудничества между нашими великими странами в интересах наших граждан и в соответствии с нашими общими стратегическими целями", - написала Мелони.Кроме того, итальянский премьер назвала предыдущего британского премьера Риши Сунака своим "другом" и поблагодарила его за годы "интенсивного сотрудничества и искренней дружбы", которые укрепили отношения между двумя странами. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьера страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и лидер Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост главы правительства по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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великобритания, италия, кир стармер, джорджа мелони, парламентские выборы в британии – 2024