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"Сестринская партия". Шольц поприветствовал победу лейбористов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
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15:26 05.07.2024 (обновлено: 15:27 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vybory-1957691246.html
"Сестринская партия". Шольц поприветствовал победу лейбористов в Британии
"Сестринская партия". Шольц поприветствовал победу лейбористов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
"Сестринская партия". Шольц поприветствовал победу лейбористов в Британии
Олаф Шольц приветствует победу лейбористов на выборах в Великобритании во главе с их лидером Киром Стармером, в чьих положительных лидерских качествах он... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:26
2024-07-05T15:27
в мире
великобритания
германия
европа
олаф шольц
кир стармер
парламентские выборы в британии – 2024
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Олаф Шольц приветствует победу лейбористов на выборах в Великобритании во главе с их лидером Киром Стармером, в чьих положительных лидерских качествах он уверен, заявил канцлер Германии на пресс-конференции после согласования кабинетом министров бюджета на 2025 год. "Прежде всего, я рад победе на выборах лидера нашей сестринской партии в Великобритании. Я лично знаком с Киром Стармером. Мы несколько раз разговаривали и встречались. Он будет очень хорошим, очень успешным премьер-министром. Я абсолютно убежден в этом", - сказал Шольц, который является членом партии германских социал-демократов (СДПГ). Речь канцлера транслировалась на сайте правительственных пресс-конференций. Шольц выразил также уверенность в том, что развитие взаимоотношений Европы и Великобритании "не будет стоить больших усилий" в дальнейшем. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив 331 место из 650 в Палате общин после подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов. Лидер победившей партии занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после победы таким образом станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер.
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в мире, великобритания, германия, европа, олаф шольц, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Германия, Европа, Олаф Шольц, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024
"Сестринская партия". Шольц поприветствовал победу лейбористов в Британии

Канцлер Германии Шольц поприветствовал победу лейбористов на выборах в Британии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Олаф Шольц приветствует победу лейбористов на выборах в Великобритании во главе с их лидером Киром Стармером, в чьих положительных лидерских качествах он уверен, заявил канцлер Германии на пресс-конференции после согласования кабинетом министров бюджета на 2025 год.
«
"Прежде всего, я рад победе на выборах лидера нашей сестринской партии в Великобритании. Я лично знаком с Киром Стармером. Мы несколько раз разговаривали и встречались. Он будет очень хорошим, очень успешным премьер-министром. Я абсолютно убежден в этом", - сказал Шольц, который является членом партии германских социал-демократов (СДПГ). Речь канцлера транслировалась на сайте правительственных пресс-конференций.
Шольц выразил также уверенность в том, что развитие взаимоотношений Европы и Великобритании "не будет стоить больших усилий" в дальнейшем.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив 331 место из 650 в Палате общин после подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов. Лидер победившей партии занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после победы таким образом станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияГерманияЕвропаОлаф ШольцКир СтармерПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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