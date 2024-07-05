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Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой - РИА Новости, 05.07.2024
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой
Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил главу лейбористов Кира Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании на своей странице в РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:43
2024-07-05T08:43
2024-07-05T11:33
евросовет
великобритания
кир стармер
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парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил главу лейбористов Кира Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании на своей странице в соцсети X."Поздравляю Кира Стармера с исторической победой на выборах в Соединенном Королевстве. ЕС и Британия являются важнейшими партнерами, сотрудничающими во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших граждан. С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим правительством в этом новом для Великобритании (электоральном – ред.) цикле", - написал он.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
https://ria.ru/20240619/vybory-1954028275.html
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евросовет, великобритания, кир стармер, шарль мишель, в мире, парламентские выборы в британии – 2024
Евросовет, Великобритания, Кир Стармер, Шарль Мишель, В мире, Парламентские выборы в Британии – 2024
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой
Мишель поздравил Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании