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Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой - РИА Новости, 05.07.2024
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08:43 05.07.2024 (обновлено: 11:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vybory-1957551815.html
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой - РИА Новости, 05.07.2024
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой
Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил главу лейбористов Кира Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании на своей странице в РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:43
2024-07-05T11:33
евросовет
великобритания
кир стармер
шарль мишель
в мире
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил главу лейбористов Кира Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании на своей странице в соцсети X."Поздравляю Кира Стармера с исторической победой на выборах в Соединенном Королевстве. ЕС и Британия являются важнейшими партнерами, сотрудничающими во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших граждан. С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим правительством в этом новом для Великобритании (электоральном – ред.) цикле", - написал он.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
https://ria.ru/20240619/vybory-1954028275.html
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евросовет, великобритания, кир стармер, шарль мишель, в мире, парламентские выборы в британии – 2024
Евросовет, Великобритания, Кир Стармер, Шарль Мишель, В мире, Парламентские выборы в Британии – 2024
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера с победой

Мишель поздравил Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил главу лейбористов Кира Стармера с "исторической" победой на выборах в Великобритании на своей странице в соцсети X.
«
"Поздравляю Кира Стармера с исторической победой на выборах в Соединенном Королевстве. ЕС и Британия являются важнейшими партнерами, сотрудничающими во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших граждан. С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим правительством в этом новом для Великобритании (электоральном – ред.) цикле", - написал он.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Лейбористы в Британии сняли с выборов кандидата за публикацию материала RT
19 июня, 16:34
 
ЕвросоветВеликобританияКир СтармерШарль МишельВ миреПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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