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Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии
Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:37
2024-07-05T08:37
2024-07-05T11:33
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кир стармер
джастин трюдо
энтони альбанезе
великобритания
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент Великобритании. "Поздравляю моего друга Кира Стармера с ошеломляющей победой на выборах. Я надеюсь на конструктивную работу с новым премьер-министром", - написал в социальной сети Х австралийский премьер Энтони Альбанезе. Глава канадского правительства Джастин Трюдо отметил, что у Стармера будет много работы по построению более прогрессивного и справедливого будущего для людей по обе стороны Атлантики. "Приступим к ней, мой друг", - добавил Трюдо. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
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в мире, австралия, канада, кир стармер, джастин трюдо, энтони альбанезе, великобритания, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Австралия, Канада, Кир Стармер, Джастин Трюдо, Энтони Альбанезе, Великобритания, Парламентские выборы в Британии – 2024
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии
Премьеры Австралии и Канады поздравили Стармера с победой на выборах в Британии