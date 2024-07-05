https://ria.ru/20240705/vybory-1957551463.html

Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии

Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии

Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:37

2024-07-05T08:37

2024-07-05T11:33

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австралия

канада

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джастин трюдо

энтони альбанезе

великобритания

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент Великобритании. "Поздравляю моего друга Кира Стармера с ошеломляющей победой на выборах. Я надеюсь на конструктивную работу с новым премьер-министром", - написал в социальной сети Х австралийский премьер Энтони Альбанезе. Глава канадского правительства Джастин Трюдо отметил, что у Стармера будет много работы по построению более прогрессивного и справедливого будущего для людей по обе стороны Атлантики. "Приступим к ней, мой друг", - добавил Трюдо. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

австралия

канада

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