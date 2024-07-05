Рейтинг@Mail.ru
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 05.07.2024 (обновлено: 11:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vybory-1957551463.html
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии
Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:37
2024-07-05T11:33
в мире
австралия
канада
кир стармер
джастин трюдо
энтони альбанезе
великобритания
парламентские выборы в британии – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957526736_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_97c9a1a0553c2fcd3ace57c4f9e1831c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент Великобритании. "Поздравляю моего друга Кира Стармера с ошеломляющей победой на выборах. Я надеюсь на конструктивную работу с новым премьер-министром", - написал в социальной сети Х австралийский премьер Энтони Альбанезе. Глава канадского правительства Джастин Трюдо отметил, что у Стармера будет много работы по построению более прогрессивного и справедливого будущего для людей по обе стороны Атлантики. "Приступим к ней, мой друг", - добавил Трюдо. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html
австралия
канада
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957526736_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d9d4292559dc7ff9a26c233906f4f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, канада, кир стармер, джастин трюдо, энтони альбанезе, великобритания, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Австралия, Канада, Кир Стармер, Джастин Трюдо, Энтони Альбанезе, Великобритания, Парламентские выборы в Британии – 2024
Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии

Премьеры Австралии и Канады поздравили Стармера с победой на выборах в Британии

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министры Австралии и Канады поздравили "своего друга" Кира Стармера с победой возглавляемой им Лейбористской партии на выборах в парламент Великобритании.
"Поздравляю моего друга Кира Стармера с ошеломляющей победой на выборах. Я надеюсь на конструктивную работу с новым премьер-министром", - написал в социальной сети Х австралийский премьер Энтони Альбанезе.
Глава канадского правительства Джастин Трюдо отметил, что у Стармера будет много работы по построению более прогрессивного и справедливого будущего для людей по обе стороны Атлантики. "Приступим к ней, мой друг", - добавил Трюдо.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
Вчера, 08:00
 
В миреАвстралияКанадаКир СтармерДжастин ТрюдоЭнтони АльбанезеВеликобританияПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала