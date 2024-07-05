https://ria.ru/20240705/vybory-1957528287.html

Избирком Британии заявил о случаях запугивания кандидатов

Избирком Британии заявил о случаях запугивания кандидатов - РИА Новости, 05.07.2024

Избирком Британии заявил о случаях запугивания кандидатов

Избирком Великобритании заявил, что в ходе предвыборной кампании в стране наблюдались недопустимые случаи запугивания кандидатов. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:38

2024-07-05T00:38

2024-07-05T00:38

в мире

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Избирком Великобритании заявил, что в ходе предвыборной кампании в стране наблюдались недопустимые случаи запугивания кандидатов. "Была активная и насыщенная кампания, но и недопустимые оскорбления и запугивание кандидатов", - говорится в заявлении на сайте комиссии. Отмечается, что день выборов прошел гладко, а рекордное число избирателей выразили свои предпочтения при помощи почтового голосования. В четверг в Британии прошли парламентские выборы. Они сулят провал и один из худших результатов в истории для правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года. Премьер-министр Риши Сунак может стать первым действующим премьером, который потеряет свое депутатское кресло. По данным опроса на выходе с избирательных участков, проведенного институтом Ipsos UK, Лейбористская партия выигрывает парламентские выборы, получая 410 из 650 мест в Палате общин, в то время как консерваторы Сунака идут вторыми с лишь 131 мандатом.

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

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в мире, великобритания, риши сунак