Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам
Полковник ВСУ: Запад может поменять решение о поставках F-16 после ударов России
© Министерство обороны РФ"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире канала "Обозреватель".
"Если мы сейчас теряем наши МиГи (истребители МиГ-29. — Прим. ред.) и наши "сушки" (истребители Су-27. — Прим. ред.), то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет", — отметил офицер.
По мнению полковника, промедление с передачей Киеву американских истребителей вполне может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.
Селезнев также раскритиковал руководство украинской армии из-за недостаточного количества оборонительных сооружений, что, по его словам, позволяет России "прицельно уничтожать дорогостоящие украинские самолеты".
В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.