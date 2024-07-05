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Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам - РИА Новости, 05.07.2024
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20:05 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html
Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам
Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам - РИА Новости, 05.07.2024
Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам
Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:05
2024-07-05T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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вооруженные силы украины
f-16
миг-29
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире канала "Обозреватель"."Если мы сейчас теряем наши МиГи (истребители МиГ-29. — Прим. ред.) и наши "сушки" (истребители Су-27. — Прим. ред.), то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет", — отметил офицер.По мнению полковника, промедление с передачей Киеву американских истребителей вполне может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.Селезнев также раскритиковал руководство украинской армии из-за недостаточного количества оборонительных сооружений, что, по его словам, позволяет России "прицельно уничтожать дорогостоящие украинские самолеты".В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, f-16, миг-29, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16, МиГ-29, Су-27
Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам

Полковник ВСУ: Запад может поменять решение о поставках F-16 после ударов России

© Министерство обороны РФ"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
Искандер нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Министерство обороны РФ
"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире канала "Обозреватель".
"Если мы сейчас теряем наши МиГи (истребители МиГ-29. — Прим. ред.) и наши "сушки" (истребители Су-27. — Прим. ред.), то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет", — отметил офицер.
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По мнению полковника, промедление с передачей Киеву американских истребителей вполне может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.
Селезнев также раскритиковал руководство украинской армии из-за недостаточного количества оборонительных сооружений, что, по его словам, позволяет России "прицельно уничтожать дорогостоящие украинские самолеты".
В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
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