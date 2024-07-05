https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html

Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам

Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам - РИА Новости, 05.07.2024

Офицер ВСУ испугался реакции Запада на удар России по аэродромам

Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:05

2024-07-05T20:05

2024-07-05T20:05

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миг-29

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире канала "Обозреватель"."Если мы сейчас теряем наши МиГи (истребители МиГ-29. — Прим. ред.) и наши "сушки" (истребители Су-27. — Прим. ред.), то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет", — отметил офицер.По мнению полковника, промедление с передачей Киеву американских истребителей вполне может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.Селезнев также раскритиковал руководство украинской армии из-за недостаточного количества оборонительных сооружений, что, по его словам, позволяет России "прицельно уничтожать дорогостоящие украинские самолеты".В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html

https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, f-16, миг-29, су-27