https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html

"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского

"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского - РИА Новости, 05.07.2024

"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского

У главкома ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:44

2024-07-05T17:44

2024-07-05T20:07

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У главкома ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно укомплектовать, заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Апостроф"."Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов", — отметил он.По словам генерала, положение усугубляется недостатком личного состава и "мизерным количеством" подготовленных военнослужащих."Ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения. Это еще хуже, чем отсутствие вооружения и техники", — заключил он.В пятницу Министерство обороны России заявило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков ВСУ, группировка "Восток" — 900 украинских военных, "Север" — 1,6 тысячи солдат. Также, согласно сообщению ведомства, за неделю в плен сдались 32 военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, киев, александр сырский