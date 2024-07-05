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"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского
"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского - РИА Новости, 05.07.2024
"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского
У главкома ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:44
2024-07-05T17:44
2024-07-05T20:07
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У главкома ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно укомплектовать, заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Апостроф"."Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов", — отметил он.По словам генерала, положение усугубляется недостатком личного состава и "мизерным количеством" подготовленных военнослужащих."Ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения. Это еще хуже, чем отсутствие вооружения и техники", — заключил он.В пятницу Министерство обороны России заявило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков ВСУ, группировка "Восток" — 900 украинских военных, "Север" — 1,6 тысячи солдат. Также, согласно сообщению ведомства, за неделю в плен сдались 32 военнослужащих ВСУ.
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"Тяжелая ситуация": генерал ВСУ рассказал о серьезной проблеме Сырского
Генерал ВСУ: у главкома Сырского больше не осталось ресурсов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У главкома ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для сдерживания России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно укомплектовать, заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Апостроф".
"Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов", — отметил он.
По словам генерала, положение усугубляется недостатком личного состава и "мизерным количеством" подготовленных военнослужащих.
«
"Ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения. Это еще хуже, чем отсутствие вооружения и техники", — заключил он.
В пятницу Министерство обороны России заявило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков ВСУ, группировка "Восток" — 900 украинских военных, "Север" — 1,6 тысячи солдат. Также, согласно сообщению ведомства, за неделю в плен сдались 32 военнослужащих ВСУ.