https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html

ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре

ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре

ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:39

2024-07-05T16:39

2024-07-05T16:54

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале "Наш Энергодар"."Уважаемые энергодарцы! ВСУ опять нанесли несколько террористических ударов артиллерией в район подстанции "Луч". К счастью, без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.Атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. Девятнадцатого июня в результате атаки ВСУ была полностью разрушена подстанция "Луч", а 21 июня была частично повреждена вторая городская подстанция "Радуга".

https://ria.ru/20240705/energodar-1957715024.html

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вооруженные силы украины, энергодар, россия, запорожская аэс, запорожская область