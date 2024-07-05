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ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 05.07.2024
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16:39 05.07.2024 (обновлено: 16:54 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:39
2024-07-05T16:54
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале "Наш Энергодар"."Уважаемые энергодарцы! ВСУ опять нанесли несколько террористических ударов артиллерией в район подстанции "Луч". К счастью, без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.Атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. Девятнадцатого июня в результате атаки ВСУ была полностью разрушена подстанция "Луч", а 21 июня была частично повреждена вторая городская подстанция "Радуга".
https://ria.ru/20240705/energodar-1957715024.html
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вооруженные силы украины, энергодар, россия, запорожская аэс, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре

ВСУ нанесли несколько ударов артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре

© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре
Подстанция Луч в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале "Наш Энергодар".
"Уважаемые энергодарцы! ВСУ опять нанесли несколько террористических ударов артиллерией в район подстанции "Луч". К счастью, без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
Атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. Девятнадцатого июня в результате атаки ВСУ была полностью разрушена подстанция "Луч", а 21 июня была частично повреждена вторая городская подстанция "Радуга".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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