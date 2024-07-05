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ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:39
2024-07-05T16:39
2024-07-05T16:54
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ вновь нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции "Луч" в запорожском Энергодаре, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале "Наш Энергодар"."Уважаемые энергодарцы! ВСУ опять нанесли несколько террористических ударов артиллерией в район подстанции "Луч". К счастью, без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.Атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель. Девятнадцатого июня в результате атаки ВСУ была полностью разрушена подстанция "Луч", а 21 июня была частично повреждена вторая городская подстанция "Радуга".
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ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
ВСУ нанесли несколько ударов артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре