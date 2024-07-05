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В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковском направлении
В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковском направлении - РИА Новости, 05.07.2024
В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковском направлении
Обстановка на харьковском направлении для украинских войск остается сложной, признал представитель оперативно-тактической группировки ВСУ "Харьков" Юрий Повх в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:20
2024-07-05T12:20
2024-07-05T12:35
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харьковская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обстановка на харьковском направлении для украинских войск остается сложной, признал представитель оперативно-тактической группировки ВСУ "Харьков" Юрий Повх в эфире всеукраинского телемарафона. "Ситуация зоне ответственности оперативно тактической группировки "Харьков" остается сложной", - сказал Повх. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, харьковская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковском направлении
Представитель группировки ВСУ Повх назвал ситуацию под Харьковом сложной