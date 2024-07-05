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В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 05.07.2024 (обновлено: 10:29 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vsu-1957571212.html
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп - РИА Новости, 05.07.2024
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп
Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:29
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."Можно утверждать, что нахождение (украинских – ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий", - сказал Куприянюк на брифинге в Минске.В целом, по его словам, "в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций".
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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белоруссия, украина
Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп

Генштаб: наличие спецназа у границы может означать подготовку Киева к диверсиям

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«
"Можно утверждать, что нахождение (украинских – ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий", - сказал Куприянюк на брифинге в Минске.
В целом, по его словам, "в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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