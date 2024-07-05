https://ria.ru/20240705/vsu-1957571212.html

В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп

В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп - РИА Новости, 05.07.2024

В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп

Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:08

2024-07-05T10:08

2024-07-05T10:29

белоруссия

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b1a16378ffacc0637e03b7c0aed3d12.jpg

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."Можно утверждать, что нахождение (украинских – ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий", - сказал Куприянюк на брифинге в Минске.В целом, по его словам, "в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций".

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, украина