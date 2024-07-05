https://ria.ru/20240705/vsu-1957571212.html
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп - РИА Новости, 05.07.2024
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп
Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:29
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b1a16378ffacc0637e03b7c0aed3d12.jpg
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."Можно утверждать, что нахождение (украинских – ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий", - сказал Куприянюк на брифинге в Минске.В целом, по его словам, "в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций".
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73cf5ea0ab62cc0f7c1ff2859a2a45c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина
Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Белоруссии заявили о подготовке Киева к заброске диверсионных групп
Генштаб: наличие спецназа у границы может означать подготовку Киева к диверсиям
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«
"Можно утверждать, что нахождение (украинских – ред.) подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий", - сказал Куприянюк на брифинге в Минске.
В целом, по его словам, "в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций".