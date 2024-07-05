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Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vsu-1957537721.html
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ
Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:30
2024-07-05T04:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ

Рогов: ВСУ в Запорожской области перешли к англосаксонской стратегии

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю", - сказал Рогов РИА Новости.
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02:54
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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