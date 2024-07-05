https://ria.ru/20240705/vsu-1957537721.html
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ
Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:30
2024-07-05T04:30
2024-07-05T04:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ
Рогов: ВСУ в Запорожской области перешли к англосаксонской стратегии