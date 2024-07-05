https://ria.ru/20240705/vsu-1957537721.html

Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ

Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Рогов рассказал о "англосаксонской стратегии" ВСУ

Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:30

2024-07-05T04:30

2024-07-05T04:30

специальная военная операция на украине

запорожская область

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россия

владимир рогов

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска перешли в Запорожской области к "англосаксонской стратегии", стремясь обстрелами максимально уничтожить гражданскую инфраструктуру, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф