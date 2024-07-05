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Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок, пишут СМИ

Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок, пишут СМИ

Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Будапеште, передают западные СМИ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:58

2024-07-05T22:58

2024-07-05T22:58

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анналена бербок

петер сийярто

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Будапеште, передают западные СМИ. "Венгрия отменила намеченную на понедельник встречу в Будапеште министра иностранных дел Германии (Анналены Бербок - ред.) с ее венгерским коллегой (Петером Сийярто - ред.)", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на представителя МИД Германии. По словам собеседника агентства, в немецком министерстве "поражены" таким решением и считают, что после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан встретился в пятницу с президентом России Владимиром Путиным, нужна "серьезная и честная" дискуссия. Отмечается, что поездка Бербок в Будапешт будет перенесена на более позднюю дату. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношение политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов.

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

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