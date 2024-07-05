"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Лидеры стран Балтии заявили, что у Орбана нет полномочий представлять Евросоюз
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять Евросоюз, где Будапешт председательствует с 1 июля.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
"Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х.
В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что встреча Орбана с Путиным "неприемлема" поскольку якобы "подрывает усилия по справедливому миру". "Орбан не представляет ЕС и не имеет на это полномочий", - написала она в соцсети Х.
Раскритиковала визит венгерского премьера и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует председательство в Совете ЕС, чтобы сеять смуту", - прокомментировала Каллас поездку Орбана на своей странице в X, добавив, что ЕС един в поддержке Украины.
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С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.