https://ria.ru/20240705/vizit-1957708622.html

"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию

"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - РИА Новости, 05.07.2024

"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию

Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:28

2024-07-05T16:28

2024-07-05T16:28

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украина

венгрия

виктор орбан

владимир путин

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять Евросоюз, где Будапешт председательствует с 1 июля. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х. В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что встреча Орбана с Путиным "неприемлема" поскольку якобы "подрывает усилия по справедливому миру". "Орбан не представляет ЕС и не имеет на это полномочий", - написала она в соцсети Х. Раскритиковала визит венгерского премьера и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует председательство в Совете ЕС, чтобы сеять смуту", - прокомментировала Каллас поездку Орбана на своей странице в X, добавив, что ЕС един в поддержке Украины. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.

https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html

https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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