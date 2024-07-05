Рейтинг@Mail.ru
"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vizit-1957708622.html
"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию
Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:28
2024-07-05T16:28
в мире
москва
украина
венгрия
виктор орбан
владимир путин
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять Евросоюз, где Будапешт председательствует с 1 июля. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х. В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что встреча Орбана с Путиным "неприемлема" поскольку якобы "подрывает усилия по справедливому миру". "Орбан не представляет ЕС и не имеет на это полномочий", - написала она в соцсети Х. Раскритиковала визит венгерского премьера и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует председательство в Совете ЕС, чтобы сеять смуту", - прокомментировала Каллас поездку Орбана на своей странице в X, добавив, что ЕС един в поддержке Украины. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html
https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
москва
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, кайя каллас, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Москва, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз, Совет Евросоюза
"Подрывает доверие". Страны Балтии осудили Орбана за визит в Россию

Лидеры стран Балтии заявили, что у Орбана нет полномочий представлять Евросоюз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидеры стран Балтии осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву в рамках миссии мира и заявили, что тот не имеет полномочий представлять Евросоюз, где Будапешт председательствует с 1 июля.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
На Западе обратили внимание на любопытную деталь в визите Орбана в Москву
Вчера, 14:50
"Одностороннее решение Виктора Орбана поехать в Москву ни в какой форме не отражает позицию ЕС. Это также подрывает доверие к венгерскому председательству в Совете ЕС", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х.
В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что встреча Орбана с Путиным "неприемлема" поскольку якобы "подрывает усилия по справедливому миру". "Орбан не представляет ЕС и не имеет на это полномочий", - написала она в соцсети Х.
Раскритиковала визит венгерского премьера и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует председательство в Совете ЕС, чтобы сеять смуту", - прокомментировала Каллас поездку Орбана на своей странице в X, добавив, что ЕС един в поддержке Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Вчера, 13:57
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
Вчера, 15:56
 
В миреМоскваУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинКайя КалласЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала