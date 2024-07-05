https://ria.ru/20240705/vizit-1957689973.html

В Индии назвали одну из главных тем визита Моди в Россию

В Индии назвали одну из главных тем визита Моди в Россию - РИА Новости, 05.07.2024

В Индии назвали одну из главных тем визита Моди в Россию

Возникший в торговле между Индией и Россией дисбаланс будет одним из главных тем российско-индийского саммита на следующей неделе, заявил первый замглавы МИД... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл – РИА Новости. Возникший в торговле между Индией и Россией дисбаланс будет одним из главных тем российско-индийского саммита на следующей неделе, заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. Ранее канцелярия премьера Индии и Кремль сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Москву 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Как отмечали в МИД Индии, в ходе саммита лидеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологию, образование, культуру и обмены между людьми. "В 2023–2024 годах двусторонняя торговля между Индией и Россией резко выросла. С тех пор она приблизилась к 65 миллиардам долларов, главным образом благодаря тесному энергетическому сотрудничеству между Индией и Россией. Индийский экспорт составляет 4 миллиарда долларов, а индийский импорт приближается к 60 миллиардам. Торговля остается несбалансированной, что является приоритетом наших переговоров с российской стороной", - сказал Кватра на специальном брифинге, посвященном готовящемуся визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Говоря об экономических связях, дипломат также отметил увеличение инвестиций между Индией и Россией "У нас также растут инвестиционные связи между двумя странами, в том числе в области энергетики, банковского дела, железных дорог и стали. Это развивающиеся направления нашего инвестиционного партнерства", - сказал он.

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html

https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html

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индия, россия, москва, нарендра моди, в мире