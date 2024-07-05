https://ria.ru/20240705/venesuela-1957791701.html

Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле

Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле - РИА Новости, 05.07.2024

Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле

Члены экипажей кораблей Северного флота ВМФ России приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, передает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:38

2024-07-05T22:38

2024-07-05T23:08

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КАРАКАС, 5 июл — РИА Новости. Члены экипажей кораблей Северного флота ВМФ России приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. "Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — заявил командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес в докладе президенту Николасу Мадуро. Во время торжественного построения главнокомандующий спустился к военным, отдельно поприветствовав российских моряков. После этого они в составе парада, в котором приняли участие более 15 тысяч военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB), прошли строевым маршем по столичному проспекту Пасео Лос-Просерес.Во вторник часть корабельной группы Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра в рамках дальнего похода. Во время пребывания в латиноамериканской стране российские моряки также посетили Национальный пантеон в Каракасе. Ожидается, что корабли покинут порт в субботу, 6 июня. Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.

https://ria.ru/20240606/venesuela-1951029436.html

https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html

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Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон". 2024-07-05T22:38 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро, россия