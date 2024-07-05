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Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле - РИА Новости, 05.07.2024
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22:38 05.07.2024 (обновлено: 23:08 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/venesuela-1957791701.html
Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле
Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле - РИА Новости, 05.07.2024
Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле
Члены экипажей кораблей Северного флота ВМФ России приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, передает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:38
2024-07-05T23:08
в мире
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КАРАКАС, 5 июл — РИА Новости. Члены экипажей кораблей Северного флота ВМФ России приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. "Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — заявил командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес в докладе президенту Николасу Мадуро. Во время торжественного построения главнокомандующий спустился к военным, отдельно поприветствовав российских моряков. После этого они в составе парада, в котором приняли участие более 15 тысяч военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB), прошли строевым маршем по столичному проспекту Пасео Лос-Просерес.Во вторник часть корабельной группы Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра в рамках дальнего похода. Во время пребывания в латиноамериканской стране российские моряки также посетили Национальный пантеон в Каракасе. Ожидается, что корабли покинут порт в субботу, 6 июня. Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.
https://ria.ru/20240606/venesuela-1951029436.html
https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html
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Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване
Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро, россия
В мире, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Россия
Российские корабли приняли участие в параде в Венесуэле

Экипажи кораблей Северного флота РФ приняли участие в военном параде в Венесуэле

© Минобороны РоссииФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Минобороны России
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 5 июл — РИА Новости. Члены экипажей кораблей Северного флота ВМФ России приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас сопровождают 46 военнослужащих из России, укрепляя стратегические, гуманистические, интеграционные и братские связи между двумя миролюбивыми государствами", — заявил командующий парадом вице-адмирал Хосе Рафаэль Эрнандес в докладе президенту Николасу Мадуро.
Вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Боливарианской Республики Венесуэла Хосе Феликс Ривас Альварадо на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Венесуэла рассчитывает на работу с Россией для стабилизации экономики
6 июня, 15:15
Во время торжественного построения главнокомандующий спустился к военным, отдельно поприветствовав российских моряков. После этого они в составе парада, в котором приняли участие более 15 тысяч военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB), прошли строевым маршем по столичному проспекту Пасео Лос-Просерес.
Во вторник часть корабельной группы Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра в рамках дальнего похода.
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23 мая, 04:08
Во время пребывания в латиноамериканской стране российские моряки также посетили Национальный пантеон в Каракасе. Ожидается, что корабли покинут порт в субботу, 6 июня.
Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.
 
В миреКаракасВенесуэлаНиколас МадуроРоссия
 
 
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