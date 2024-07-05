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День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 05.07.2024
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День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы
День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 05.07.2024
День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы
Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, мероприятия пройдут 6 и 7 июля, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:48
2024-07-05T16:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
вднх
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, мероприятия пройдут 6 и 7 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Отмечаем День семьи, любви и верности в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ... 6 и 7 июля с 12.00 в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 12.00 до 16.00 в зоне аквагрима всем желающим нарисуют символ праздника – ромашку, а в 12.00 на мастер-классе "Моя семья" дети смастерят открытку в технике аппликации. "В 13.00 на лекции "Романтические места Москвы" расскажем, где предпочитают гулять влюбленные пары и откуда появилась традиция вешать замочек на мосты в день свадьбы. В 14.00 на занятии "Мама, папа, я – экосемья" обсудим, что такое экопривычки и как они помогают бережно относиться к природе и её ресурсам", - рассказали в ведомстве. Сообщается, что в 15.00 слушатели лекции "Язык цветов и его тайны" узнают, что такое язык цветов, когда и где появились первые цветочные словари и в чём особенность цветочного оформления Москвы сегодня.
https://realty.ria.ru/20240705/usadba-1957595274.html
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москва, вднх, день семьи, любви и верности
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музей городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, мероприятия пройдут 6 и 7 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Отмечаем День семьи, любви и верности в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ... 6 и 7 июля с 12.00 в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с 12.00 до 16.00 в зоне аквагрима всем желающим нарисуют символ праздника – ромашку, а в 12.00 на мастер-классе "Моя семья" дети смастерят открытку в технике аппликации.
"В 13.00 на лекции "Романтические места Москвы" расскажем, где предпочитают гулять влюбленные пары и откуда появилась традиция вешать замочек на мосты в день свадьбы. В 14.00 на занятии "Мама, папа, я – экосемья" обсудим, что такое экопривычки и как они помогают бережно относиться к природе и её ресурсам", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что в 15.00 слушатели лекции "Язык цветов и его тайны" узнают, что такое язык цветов, когда и где появились первые цветочные словари и в чём особенность цветочного оформления Москвы сегодня.
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