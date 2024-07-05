https://ria.ru/20240705/vdnkh-1957716511.html

День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы

День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 05.07.2024

День семьи, любви и верности отметят в Музее городского хозяйства Москвы

Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, мероприятия пройдут 6 и 7 июля, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:48

2024-07-05T16:48

2024-07-05T16:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вднх

день семьи, любви и верности

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, мероприятия пройдут 6 и 7 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Отмечаем День семьи, любви и верности в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ... 6 и 7 июля с 12.00 в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 12.00 до 16.00 в зоне аквагрима всем желающим нарисуют символ праздника – ромашку, а в 12.00 на мастер-классе "Моя семья" дети смастерят открытку в технике аппликации. "В 13.00 на лекции "Романтические места Москвы" расскажем, где предпочитают гулять влюбленные пары и откуда появилась традиция вешать замочек на мосты в день свадьбы. В 14.00 на занятии "Мама, папа, я – экосемья" обсудим, что такое экопривычки и как они помогают бережно относиться к природе и её ресурсам", - рассказали в ведомстве. Сообщается, что в 15.00 слушатели лекции "Язык цветов и его тайны" узнают, что такое язык цветов, когда и где появились первые цветочные словари и в чём особенность цветочного оформления Москвы сегодня.

https://realty.ria.ru/20240705/usadba-1957595274.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх, день семьи, любви и верности