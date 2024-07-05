НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке
Белый дом: НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи - ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики", - сообщил он на спецбрифинге в пятницу.
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Представитель американской администрации добавил, что договоренности будут включать также обязательства финансовой поддержки Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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