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НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957797013.html
НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке
НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке - РИА Новости, 05.07.2024
НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке
На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:32
2024-07-05T23:32
специальная военная операция на украине
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи - ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики", - сообщил он на спецбрифинге в пятницу. Представитель американской администрации добавил, что договоренности будут включать также обязательства финансовой поддержки Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, НАТО, В мире
НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке

Белый дом: НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи - ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики", - сообщил он на спецбрифинге в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Представитель американской администрации добавил, что договоренности будут включать также обязательства финансовой поддержки Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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