https://ria.ru/20240705/ukraina-1957797013.html

НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке

НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке - РИА Новости, 05.07.2024

НАТО объявит на саммите о договоренностях с Украиной по военной подготовке

На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи - ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики", - сообщил он на спецбрифинге в пятницу. Представитель американской администрации добавил, что договоренности будут включать также обязательства финансовой поддержки Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, в мире