https://ria.ru/20240705/ukraina-1957795154.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:15
2024-07-05T23:15
2024-07-05T23:15
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области прозвучала в 22.41 мск. В 23.05 тревога распространилась на Харьковскую и Полтавскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу