https://ria.ru/20240705/ukraina-1957771343.html
ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани
ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани
ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра для улучшения обзора и повышения эффективности разведки позиций ВС РФ, рассказал РИА Новости глава города Голая РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:26
2024-07-05T20:26
2024-07-05T20:26
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра для улучшения обзора и повышения эффективности разведки позиций ВС РФ, рассказал РИА Новости глава города Голая Пристань Константин Тистол. "С украинской стороны вся 15-километровая зона прибрежная обстреливается зажигательными снарядами и сбрасываются с дронов зажигательные смеси. Выжигают лес, чтобы расчистить видимость им вдоль речки (Днепра - ред.)", - пояснил он. По словам главы Голой Пристани, ВСУ уже достаточно долго терроризировали мирное население, атакуя дронами и артиллерией гражданскую инфраструктуру. Он также отметил, что в результате вся 15-километровая прибрежная зона в Голопристанском районе становится непригодной для жизни. "Плюс атакуют жилую инфраструктуру, много охотятся за гражданским транспортом. Частые случаи, что не только за военными, но и за гражданскими. Специально взрывают трансформаторы, генераторы, чтобы не работали насосные станции. Делают все, чтобы жизнь была невыносима в 15-километровой зоне (от Днепра - ред.)", - говорит Тистол.
https://ria.ru/20240705/drony-1957539292.html
https://ria.ru/20240704/rszo-1957250584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепр (река)
В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепр (река)
ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани
Глава Голой Пристани Тистол: ВСУ сжигают лес у Днепра для улучшения обзора
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра для улучшения обзора и повышения эффективности разведки позиций ВС РФ, рассказал РИА Новости глава города Голая Пристань Константин Тистол.
"С украинской стороны вся 15-километровая зона прибрежная обстреливается зажигательными снарядами и сбрасываются с дронов зажигательные смеси. Выжигают лес, чтобы расчистить видимость им вдоль речки (Днепра - ред.)", - пояснил он.
По словам главы Голой Пристани, ВСУ уже достаточно долго терроризировали мирное население, атакуя дронами и артиллерией гражданскую инфраструктуру. Он также отметил, что в результате вся 15-километровая прибрежная зона в Голопристанском районе становится непригодной для жизни.
"Плюс атакуют жилую инфраструктуру, много охотятся за гражданским транспортом. Частые случаи, что не только за военными, но и за гражданскими. Специально взрывают трансформаторы, генераторы, чтобы не работали насосные станции. Делают все, чтобы жизнь была невыносима в 15-километровой зоне (от Днепра - ред.)", - говорит Тистол.