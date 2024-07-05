https://ria.ru/20240705/ukraina-1957771343.html

ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани

ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, заявил мэр Голой Пристани

ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра для улучшения обзора и повышения эффективности разведки позиций ВС РФ, рассказал РИА Новости глава города Голая РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:26

2024-07-05T20:26

2024-07-05T20:26

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ сжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра для улучшения обзора и повышения эффективности разведки позиций ВС РФ, рассказал РИА Новости глава города Голая Пристань Константин Тистол. "С украинской стороны вся 15-километровая зона прибрежная обстреливается зажигательными снарядами и сбрасываются с дронов зажигательные смеси. Выжигают лес, чтобы расчистить видимость им вдоль речки (Днепра - ред.)", - пояснил он. По словам главы Голой Пристани, ВСУ уже достаточно долго терроризировали мирное население, атакуя дронами и артиллерией гражданскую инфраструктуру. Он также отметил, что в результате вся 15-километровая прибрежная зона в Голопристанском районе становится непригодной для жизни. "Плюс атакуют жилую инфраструктуру, много охотятся за гражданским транспортом. Частые случаи, что не только за военными, но и за гражданскими. Специально взрывают трансформаторы, генераторы, чтобы не работали насосные станции. Делают все, чтобы жизнь была невыносима в 15-километровой зоне (от Днепра - ред.)", - говорит Тистол.

https://ria.ru/20240705/drony-1957539292.html

https://ria.ru/20240704/rszo-1957250584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепр (река)