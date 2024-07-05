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"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 05.07.2024 (обновлено: 23:56 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957763726.html
"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ
"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ
В Киеве царит беспокойство после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, нанесшей украинским ВВС колоссальные потери, что может... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:30
2024-07-05T23:56
специальная военная операция на украине
польша
киев
полтавская область
f-16
миг-29
су-27
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Киеве царит беспокойство после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, нанесшей украинским ВВС колоссальные потери, что может вынудить власти разместить F-16 в Польше, сообщает издание Interia."Последние атаки на украинские аэродромы, совершенные за два дня, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16", — пишет автор статьи.Он добавил, что недовольство в основном направлено на командование, которое не смогло подготовить укрытия для самолетов, а также обеспечить удовлетворительное состояние противовоздушной обороны. "Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше", — отмечается в материале.В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957717471.html
https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957689237.html
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польша, киев, полтавская область, f-16, миг-29, су-27, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Киев, Полтавская область, F-16, МиГ-29, Су-27, В мире
"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ

Interia: Украина может разместить часть F-16 в Польше

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Киеве царит беспокойство после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, нанесшей украинским ВВС колоссальные потери, что может вынудить власти разместить F-16 в Польше, сообщает издание Interia.
«
"Последние атаки на украинские аэродромы, совершенные за два дня, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16", — пишет автор статьи.
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Он добавил, что недовольство в основном направлено на командование, которое не смогло подготовить укрытия для самолетов, а также обеспечить удовлетворительное состояние противовоздушной обороны.

"Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше", — отмечается в материале.

В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаКиевПолтавская областьF-16МиГ-29Су-27В мире
 
 
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