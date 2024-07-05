"Обратятся к Польше". Стало известно об отчаянном плане ВСУ
Interia: Украина может разместить часть F-16 в Польше
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Киеве царит беспокойство после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, нанесшей украинским ВВС колоссальные потери, что может вынудить власти разместить F-16 в Польше, сообщает издание Interia.
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"Последние атаки на украинские аэродромы, совершенные за два дня, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16", — пишет автор статьи.
Он добавил, что недовольство в основном направлено на командование, которое не смогло подготовить укрытия для самолетов, а также обеспечить удовлетворительное состояние противовоздушной обороны.
"Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше", — отмечается в материале.
В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
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"Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше", — отмечается в материале.
В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>