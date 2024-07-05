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"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города - РИА Новости, 05.07.2024
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города
Украинские войска постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:11
2024-07-05T19:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке", — утверждает он.По словам аналитика, падение этого города может привести к развалу всей системы обороны ВСУ в этом районе."Это катастрофическая ситуация для Украины", — заключил он.В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красногоровки.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города

Меркурис: ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке", — утверждает он.
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По словам аналитика, падение этого города может привести к развалу всей системы обороны ВСУ в этом районе.
«
"Это катастрофическая ситуация для Украины", — заключил он.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красногоровки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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