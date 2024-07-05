https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html

"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города

"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города - РИА Новости, 05.07.2024

"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города

Украинские войска постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:11

2024-07-05T19:11

2024-07-05T19:11

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке", — утверждает он.По словам аналитика, падение этого города может привести к развалу всей системы обороны ВСУ в этом районе."Это катастрофическая ситуация для Украины", — заключил он.В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красногоровки.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика