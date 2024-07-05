Рейтинг@Mail.ru
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957727414.html
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:17
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957306969_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_3eaeac400da9f38ba18f8b4e62b2ea44.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957456273.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957306969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a60fd340e82e168422bbf8a2f5a5040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин

Путин: реализация мирных инициатив позволила бы прекратить боевые действия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«
"А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры", - сказал Путин журналистам.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин назвал условия прекращения огня на Украине
4 июля, 17:17
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала