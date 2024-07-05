https://ria.ru/20240705/ukraina-1957727414.html

Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин

Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024

Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин

Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:17

2024-07-05T17:17

2024-07-05T17:17

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240704/putin-1957456273.html

россия

венгрия

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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию