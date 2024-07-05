https://ria.ru/20240705/ukraina-1957727414.html
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:17
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Реализация мирных инициатив России позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "А наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957456273.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Путин: реализация мирных инициатив позволила бы прекратить боевые действия